Эстония с 18 августа собирается не пускать россиян с выданными страной шенгенскими визами

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"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, т.е. им будет запрещен въезд в Эстонию", - сказал министр, добавив, что есть исключения.

Детали

Под такие санкции, по его словам, не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками. Лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС. Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

"Подчеркну еще раз - во-первых, это положение вступает в силу через неделю. Во-вторых, это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию тем людям, которые не подпадают под исключения - не разрешается", - сказал Рейнсалу.

Как подчеркнул Рейнсалу, это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны.

Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы.

Позднее пресс-служба кабмина страны уточнила, что постановление вступит в силу 18 августа.

Также правительство страны решило в виде исключения на год продлить вид на жительство тем студентам, которым это нужно для завершения учебы в эстонских вузах.

Ранее

В марте Эстония объявила о временном прекращении выдачи туристических виз россиянам.