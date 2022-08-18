ЄС обговорить візову заборону для росіян 30-31 серпня - Єврокомісія
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф. Про це під час брифінгу у Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, пише УНН.
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"Щодо віз - ЄС відреагував негайно і частково призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з росією ще 25 лютого. У цьому питанні Єврокомісія виступає за скоординовану відповідь на рівні ЄС. І зараз ведуться обговорення на рівні ЄС з країнами-членами, щоб... забезпечити скоординований підхід", - вказала речниця Єврокомісії.
"Я також хотіла б нагадати, що 30-31 серпня ми маємо неформальну зустріч міністрів закордонних справ, яка відбудеться в Празі, і там також обговорюватиметься питання про візи росіян, які подорожують до ЄС", - наголосила Гіппер.
Вона додала, що наразі, здідно з інформацією з країн ЄС, видача віз для росіян не зупинилася повністю, зокрема, це стосується гуманітарних причин.
Доповнення
10 серпня Україна закликала країни Європейського Союзу та "Групи семи" (G7) припинити видачу віз росіянам. А саме - "позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати", про що заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.
12 серпня стало відомо, що Чеська Республіка, яка нині головує в ЄС, підтримала пропозицію щодо заборони на видачу віз на території всього ЄС для громадян росії.