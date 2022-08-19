Польша примерно втрое урезала выдачу виз россиянам

Цитата

"Лишь одна виза для российского студента, 14 туристических виз, 813 рабочих и 659 гуманитарных виз – так сегодня выглядит визовая политика Польши для граждан российской федерации после вторжения в Украину", - пишет газета.

Детали

С 24 февраля по 9 августа россиянам выдали 4513 виз – согласно данным Министерства иностранных дел страны, которые получила Rzeczpospolita. Но с конца марта, когда Министерство внутренних дел и администрации издало постановление, блокирующее въезд россиян исключительно в туристических целях, Польша вообще не выдает такие визы, отмечает издание.

Для сравнения, за весь прошлый год граждане рф получили 31 тыс. 297 виз – из них 17 тысяч 388 для работников, почти тысяча – для обучения в Польше и 95 туристических виз.

Министерство иностранных дел Польши при этом указывает, что ограничения на въезд для россиян связаны с несколькими причинами, не только новыми законодательными ограничениями, но и со "значительным сокращением количества дипломатического и консульского персонала и вспомогательного персонала в консульских учреждениях Польши в российской федерации".

В начале апреля россия выдворила из своей страны 45 польских дипломатов и консульских работников. Это стало следствием "мести" за выдворение в марте такого же количества российских дипломатов с дипломатических миссий в Польше, которых Агентство внутренней безопасности страны признало шпионами. В результате этих событий, как поясняют в польском МИДе, представительства Польши в россии "ограничили свою деятельность в сфере приема и рассмотрения визовых анкет за счет выполнения других консульских функций, важных с точки зрения внешней политики Польши".

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против россии.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал все страны ЕС аннулировать долгосрочные многократные шенгенские визы, выданные гражданам россии и беларуси.