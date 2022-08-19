Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу туристических шенгенских виз россиянам - СМИ

Детали



Как отмечается, страны объединяются в поддержку Германии, а именно канцлера Олафа Шольца, выразившего оппозицию, заявив, что следует обвинять президента россии владимира путина, а не росийский народ.

Власти Кипра, где проживает крупное русскоязычное эмигрантское сообщество, придерживается такой же позиции, как и Берлин.



Цитата



«Мы верим в контакты между людьми, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какое-то значение для россиян», – заявил генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу.

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против рф.

Польская власть изменила визовую политику в отношении россиян - с начала вторжения россии в Украине гражданам россии Польша выдала лишь 4,5 тыс. виз, тогда как за весь прошлый год было более 31 тысячи. Таким образом, выдача виз сократилась примерно втрое.

С 18 августа Эстония не будет пускать граждан россии с шенгенскими визами, которые выдала ранее.