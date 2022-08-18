Відсьогодні росіяни не зможуть потрапити до Естонії з шенгенськими візами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Відсьогодні Естонія не пускатиме громадян рф із шенгенськими візами, які видала раніше. Про це повідомляє УНН із посиланням на Delfi.
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"Уряд Естонії затвердив санкцію, яка обмежує видачу естонських віз громадянам росії і забороняє в'їзд росіянам, які мають видану Естонією візу і для яких метою відвідування країни є туризм, підприємництво, спорт чи культура", – ідеться у повідомленні.
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Тепер в'їхати до Естонії зможуть росіяни, які:
• мають візу від іншої країни-учасниці Шенгенської угоди;
• відвідують близького родича, який є громадянином або резидентом Естонії;
• займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями;
• є дипломати або родичами дипломатів.
Нагадаємо
Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала європейські країни припинити видавати туристичні візи громадянам росії.
Литва, Латвія, Фінляндія та Чехія також обмежили видачу віз росіянам і закликають Євросоюз повністю заборонити громадянам росії відвідувати Європу.
Однак Єврокомісія та Німеччина поки проти повної заборони віз росіянам. В Єврокомісії пояснювали, що такий крок не дають змогу зробити правила ЄС. Водночас кілька європейських держав, зокрема Чехія, яка нині головує в Раді ЄС, ініціюють розгляд цього питання на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу 31 серпня.