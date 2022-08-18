С сегодняшнего дня россияне не смогут попасть в Эстонию с шенгенскими визами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. С сегодняшнего дня Эстония не будет пускать граждан россии с шенгенскими визами, которые выдала раньше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
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"Правительство Эстонии утвердило санкцию, которая ограничивает выдачу эстонских виз гражданам россии и запрещает въезд россиянам, которые имеют выданную Эстонией визу и для которых целью посещения страны является туризм, предпринимательство, спорт или культура", – говорится в сообщении.
Детали
Теперь въехать в Эстонию смогут россияне, которые:
• имеют визу от другой страны-участницы Шенгенского соглашения;
• наведуют близкого родственника, который является гражданином или резидентом Эстонии;
• занимаются международными грузовыми и пассажирскими перевозками;
• являются дипломатами или родственниками дипломатов.
Напомним
Ранее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала европейские страны прекратить выдавать туристические визы гражданам россии.
Литва, Латвия, Финляндия и Чехия также ограничили выдачу виз россиянам и призывают Евросоюз полностью запретить гражданам россии посещать Европу.
Однако Еврокомиссия и Германия пока против полного запрета виз россиянам. В Еврокомиссии объясняли, что такой шаг не позволяют сделать правила ЕС. В то же время несколько европейских государств, в том числе председательствующая в Совете ЕС Чехия, инициируют рассмотрение этого вопроса на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза 31 августа.