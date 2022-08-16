Фінляндія обмежить кількість віз для росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Фінляндія скоротить кількість віз, що видаються росіянам, до 10% від поточної кіількості з 1 вересня, заявив у вівторок міністр закордонних справ Пекка Хаавісто на тлі напливу російських туристів, які прямують до Європи. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Хаавісто сказав, що це рішення було прийняте у зв'язку з тим, що наплив російських туристів почав використовувати Фінляндію та її аеропорти як "ворота" до європейських напрямів відпочинку після того, як місяць тому росія зняла прикордонні обмеження, пов'язані з пандемією.
"І це, можливо, не дуже доречно, якщо ми, наприклад, подумаємо про обмеження повітряного простору, введені для росії", - сказав Хаавісто.
За словами Хаавісто, Фінляндія та країни Балтії разом запропонують Європейському союзу припинити дію угоди про спрощення візового режиму з російською федерацією, яка полегшує росіянам поїздки до Європейського союзу та всередині нього.
Хаавісто додав, що Фінляндія розглядає можливість створення національної гуманітарної візи, яку можна було б видавати росіянам, яким необхідно відвідати Європу для таких цілей, як журналістика чи захист інтересів.
Додамо
Деякі лідери ЄС, такі як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін та її колега з Естонії Кая Каллас, закликали до заборони на видачу віз у всьому ЄС, проти чого у понеділок виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявивши, що росіяни повинні мати можливість залишити свою рідну. країну, якщо вони не згодні з режимом.
Доповнення
За кілька днів після того, як росія вторглася в Україну в лютому, Фінляндія приєдналася до низки західних країн, які у відповідь закрили свій повітряний простір для російських літаків, що утруднило подорож росіян до Європи.
Фінляндія ввела стосовно Москви ті самі санкції, що й інші країни ЄС, наприклад, заборонила імпорт та експорт деяких промислових товарів та заморозила деякі активи у банках ЄС.