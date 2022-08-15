Фінляндія наполягає на забороні в'їзду до ЄС російських туристів. Німеччина проти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Фінляндія наполягала на забороні в'їзду російських туристів до Європейського Союзу під час зустрічі на найвищому рівні з іншими країнами Північної Європи та Німеччиною у понеділок. Про це УНН пише з посиланням на агенство dpa.
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"Російські громадяни не розв'язували війну, але в той же час ми повинні розуміти, що вони підтримують війну", - сказала прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, повторивши заклик, зроблений кілька днів тому Естонією.
"Я не думаю, що це правильно, що російські громадяни можуть в'їжджати до ЄС та Шенгенської зони як туристи та оглядати пам'ятки, у той час як росія вбиває людей в Україні".
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Фінляндія, що межує з росією і вступає до альянсу безпеки НАТО після вторгнення Москви до України, вже розглядає способи одностороннього обмеження туристичних віз для російських громадян.
Але канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти заборони на в'їзд до ЄС для росіян, пославшись на громадян, які тікають від режиму президента володимира путіна.
"Усі рішення, які ми приймаємо, не повинні ускладнювати їм пошук свободи і залишати країну, рятуючись від диктатора в росії, - сказав він. - Це не війна російського народу, це війна путіна".
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що цю ідею слід обговорити.
"Зрозуміло, що деяким європейцям і, можливо, особливо українцям трохи дивно, що росія напала на європейську країну, а ми водночас приймаємо туристів із країни, яка напала на іншу країну", - сказала вона.
"Обидві сторони мають вагомі аргументи".
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, чия країна не входить до ЄС, заявив, що його країна підтримає будь-які спільні дії.