Финляндия настаивает на запрещении въезда в ЕС российских туристов. Германия против

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"Российские граждане не развязывали войну, но в то же время мы должны понимать, что они поддерживают войну", – сказала премьер-министр Финляндии Санна Марин, повторив призыв, сделанный несколько дней назад Эстонией.

"Я не думаю, что это правильно, что российские граждане могут въезжать в ЕС и Шенгенскую зону как туристы и осматривать достопримечательности, в то время как россия убивает людей в Украине".

Детали

Финляндия, граничащая с россией и вступающая в альянс безопасности НАТО после вторжения Москвы в Украину, уже рассматривает способы одностороннего ограничения туристических виз для российских граждан.

Но канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против запрета на въезд в ЕС для россиян, сославшись на граждан, бегущих от режима президента владимира путина.

"Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им поиск свободы и покидать страну, спасаясь от диктатора в россии, – сказал он. – Это не война русского народа, это война путина".

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что эту идею следует обсудить.

"Понятно, что некоторым европейцам и, возможно, особенно украинцам немного странно, что россия напала на европейскую страну, а мы одновременно принимаем туристов из страны, которая напала на другую страну", - сказала она.

"Обе стороны имеют веские аргументы".

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, чья страна не входит в ЕС, заявил, что его страна поддержит какие-либо совместные действия.