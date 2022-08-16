Финляндия ограничит количество виз для россиян

Детали

Хаависто сказал, что это решение было принято в связи с тем, что наплыв российских туристов начал использовать Финляндию и ее аэропорты в качестве "ворот" к европейским направлениям отдыха после того, как месяц назад россия сняла пограничные ограничения, связанные с пандемией.

"И это, возможно, не очень уместно, если мы, например, подумаем об ограничениях воздушного пространства, введенных для россии", - сказал Хаависто.

По словам Хаависто, Финляндия и страны Балтии вместе предложат Европейскому союзу прекратить действие соглашения об упрощении визового режима с российской федерацией, которое облегчает россиянам поездки в Европейский союз и внутри него.

Хаависто добавил, что Финляндия рассматривает возможность создания национальной гуманитарной визы, которую можно было бы выдавать россиянам, которым необходимо посетить Европу для таких целей, как журналистика или защита интересов.

Добавим

Некоторые лидеры ЕС, такие как премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее коллега из Эстонии Кая Каллас, призвали к запрету на выдачу виз во всем ЕС, против чего в понедельник выступил канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что россияне должны иметь возможность покинуть свою родную страну, если они не согласны с режимом.

Дополнение

Через несколько дней после того, как россия вторглась в Украину в феврале, Финляндия присоединилась к ряду западных стран, которые в ответ закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, что затруднило путешествие россиян в Европу.

Финляндия ввела в отношении Москвы те же санкции, что и другие страны ЕС, например, запретила импорт и экспорт некоторых промышленных товаров и заморозила некоторые активы в банках ЕС.