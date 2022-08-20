Португалія виступила проти заборони віз російським туристам
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Португалія виступила проти заборони на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу. Про це заявили місцевій газеті Eco у Міністерстві закордонних справ країни, пише УНН.
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У МЗС газеті наголосили, що мета санкцій проти москви має полягати в тому, щоб "покарати російську воєнну машину, а не російський народ". Проте Португалія візьме участь в обговоренні цього питання між 27 державами-членами, яке відбудеться 31 серпня.
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«Португалія вважає, що основна мета режиму санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську воєнну машину, а не російський народ. Португалія братиме участь в обговоренні, яке в кінцевому підсумку може відбутися на європейському рівні, з цього питання, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС, як ми завжди робили», — йдеться у відповіді з МЗС країни.
Доповнення
На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.
За повідомленнями, Греція та Кіпр виступили проти заборони на видачу туристичних шенгенських віз росіянам.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше також не підтримав спільну заборону на в'їзд росіян до ЄС через повномасштабне вторгнення рф.
Водночас багато країн вже відмовляють чи обмежують видачу віз росіянам, серед яких виділяються країни Балтії. Щойно росія вторглася до України наприкінці лютого, Латвія, Литва та Польща припинили видачу нових туристичних віз російським громадянам.
Далі була Естонія, яка заборонила в'їзд росіянам із візами, виданими її службами. Вона також намагається не допустити в'їзд росіян, які мають візи, видані іншими державами-членами ЄС.
Фінляндія, яка має найдовший в Європі кордон із рф, з 1 вересня скоротить кількість заяв на отримання російської туристичної візи всього до 10% від звичайної 1000 заявок, що отримуються на день. Законодавство Фінляндії виключає повну заборону на підставі громадянства заявника.