Естонія пропонує ввести восьмий пакет санкцій проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Естонія зробить офіційну пропозицію Європейській комісії щодо запровадження восьмого пакету санкцій проти росії. Зокрема, пакет обмежень повинен включати розширені санкції проти рф в економічному, енергетичному і торговому секторах, а також Естонія хоче додати обмеження для додаткових фізичних осіб та організацій. Про це повідомляє ERR, інформує УНН.
Деталі
Окрім цього, Естонія також хотіла б, щоб санкції значно поширилися і на поїздки громадян росії до Європи.
Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що Таллінн домагатиметься політичного консенсусу у всьому шенгенському візовому просторі, щоб запровадити додаткові санкції проти російських громадян, як це 18 серпня зробила сама Естонія.
Цитата
«Як міністр закордонних справ, я закликаю уряди інших європейських країн запровадити додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора росії до Європи, та спільно працювати над закриттям шенгенської візової зони для російських громадян», - наголосив він.
Доповнення
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у своїй колонці для видання Pollitico закликав усі країни Європейського Союзу анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам рф та білорусі.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує спільну заборону на в'їзд росіян до Європейського Союзу через повномасштабне вторгнення рф. За його словами, відповідальність за війну несе президент росії володимир путін.