Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций против рф

Детали

Кроме того, Эстония также хотела бы, чтобы санкции значительно распространились и на поездки граждан россии в Европу.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это 18 августа сделала сама Эстония.

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«Как министр иностранных дел, я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора россии в Европу, и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан», - подчеркнул он.

Дополнение

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в своей колонке для издания Pollitico призвал все страны Европейского Союза аннулировать долгосрочные многократные шенгенские визы, выданные гражданам россии и беларуси.

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает совместный запрет на въезд россиян в Европейский Союз из-за полномасштабного вторжения в рф. По его словам, ответственность за войну несет президент россии владимир путин.