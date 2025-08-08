$41.460.15
Португалия ужесточает миграционные правила: что это значит для украинцев

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Португалия ужесточает миграционные ограничения, отменяя легализацию без визы и ограничивая воссоединение семей. Президент страны подписал закон о создании полиции для мигрантов, которая будет контролировать иностранцев и депортировать нелегалов.

Португалия ужесточает миграционные правила: что это значит для украинцев

Португалия, долгое время считавшаяся одной из самых открытых стран ЕС для легализации иностранцев, вводит более строгие миграционные ограничения. Среди нововведений - отмена возможности легализации без визы, сокращение прав на воссоединение семьи и создание специальной полиции для мигрантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на RFI.

Детали

16 июля португальское правительство проголосовало за ужесточение мер против миграции. На следующий день президент страны Марселу Ребелу ди Соза подписал закон о создании полиции для мигрантов.

Это новое подразделение будет отвечать за контроль иностранцев в аэропортах, проверку людей на улицах и депортацию нелегальных иммигрантов 

- сообщает Publico.

В то же время законопроект с поправками к Закону об иностранцах еще рассматривается главой государства.

20 июля премьер-министр Луис Монтенегро заявил, что президент использует конституционное право и детально изучит антииммиграционный пакет, принятый Национальной ассамблеей 16 июля. Он может либо утвердить закон, либо вернуть его на доработку, либо ветировать.

Что изменится для мигрантов

Парламент Португалии принял ряд ограничений как для новых мигрантов, так и для тех, кто уже находится в стране. Среди нововведений:

  • отмена «выражения заинтересованности» - теперь приехать без визы и легализоваться на месте нельзя;
    • введение специальной визы для поиска квалифицированной работы;
      • ограничение права воссоединения семьи - возможно только через два года после легального проживания, за исключением несовершеннолетних;
        • создание «Полиции по делам иностранцев» - нового национального подразделения, ответственного за контроль и депортацию.

          По официальным данным, мигранты составляют около 15% населения Португалии. Страна приняла много мигрантов, и этот вопрос стал одним из главных на нынешних выборах, где победу одержали правые, пишет Mundo.

          Больше всего изменения могут повлиять на бразильцев - крупнейшую иностранную общину страны, численность которой около 500 тысяч. Ранее для получения португальского паспорта им было достаточно прожить пять лет. Если президент подпишет новый закон, срок вырастет до семи лет. Для граждан других стран - до десяти.

          Еще одним важным моментом является воссоединение семьи, - передает корреспондент RFI в Лиссабоне Лизи Нассар.

          Мигранты смогут пригласить в Португалию родственников только после двух лет легального проживания, за исключением несовершеннолетних.

          Как это повлияет на украинцев

          По состоянию на апрель 2025 года временную защиту в Португалии имеют 55 485 украинцев. До войны официально проживало 28 629 украинцев, что составляло 4,3% всех иностранцев 

          - информирует посольство Украины в Португалии.

          Ежегодно численность украинцев уменьшалась не из-за массового отъезда, а благодаря получению гражданства или статуса постоянного резидента.

          Общая численность украинской общины до кризиса 2008-2009 годов оценивалась экспертами в более чем 100 тыс. человек, а на начало 2010 года – 52 500 тыс. украинцев. По статистическим данным, в 2020 г. 1960 граждан Украины приобрели португальское гражданство, в 2019 г. - 2738 граждан Украины, из них 337 граждан Украины приобрели гражданство Португалии путем заключения брака 

          - говорится в заявлении посольства.

          Временная защита для украинцев в Португалии, как и во всем ЕС, продлена до марта 2026 года. Однако новые заявки здесь уже не принимают.

