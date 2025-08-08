Португалія посилює міграційні правила: що це означає для українців

Португалія, яка довгий час вважалася однією з найвідкритіших країн ЄС для легалізації іноземців, запроваджує суворіші міграційні обмеження. Серед нововведень - скасування можливості легалізації без візи, скорочення прав на возз’єднання сім’ї та створення спеціальної поліції для мігрантів. Про це пише УНН із посиланням на RFI.

Деталі

16 липня португальський уряд проголосував за посилення заходів проти міграції. Наступного дня президент країни Марселу Ребелу ді Соза підписав закон про створення поліції для мігрантів.

Цей новий підрозділ відповідатиме за контроль іноземців в аеропортах, перевірку людей на вулицях та депортацію нелегальних іммігрантів - повідомляє Publico.

Водночас законопроєкт із поправками до Закону про іноземців ще розглядається главою держави.

20 липня прем’єр-міністр Луїс Монтенегро заявив, що президент використає конституційне право та детально вивчить антиімміграційний пакет, ухвалений Національною асамблеєю 16 липня. Він може або затвердити закон, або повернути його на доопрацювання, або ветувати.

Що зміниться для мігрантів

Парламент Португалії ухвалив низку обмежень як для нових мігрантів, так і для тих, хто вже перебуває в країні. Серед нововведень:

скасування «вираження зацікавленості» - тепер приїхати без візи й легалізуватися на місці не можна;

запровадження спеціальної візи для пошуку кваліфікованої роботи;

обмеження права возз’єднання сім’ї - можливе лише через два роки після легального проживання, за винятком неповнолітніх;

створення «Поліції у справах іноземців» - нового національного підрозділу, відповідального за контроль і депортацію.

За офіційними даними, мігранти становлять близько 15% населення Португалії. Країна прийняла багато мігрантів, і це питання стало одним із головних на цьогорічних виборах, де перемогу здобули праві, пише Mundo.

Найбільше зміни можуть вплинути на бразильців - найбільшу іноземну громаду країни, чисельність якої близько 500 тисяч. Раніше для отримання португальського паспорта їм було достатньо прожити п’ять років. Якщо президент підпише новий закон, термін зросте до семи років. Для громадян інших країн - до десяти.

Ще одним важливим моментом є возз’єднання сім’ї, - передає кореспондентка RFI в Лісабоні Лізі Нассар.

Мігранти зможуть запросити до Португалії родичів лише після двох років легального проживання, за винятком неповнолітніх.

Як це вплине на українців

Станом на квітень 2025 року тимчасовий захист у Португалії мають 55 485 українців. До війни офіційно проживало 28 629 українців, що становило 4,3% усіх іноземців - інформує посольство України в Португалії.

Щороку чисельність українців зменшувалася не через масовий від’їзд, а завдяки отриманню громадянства або статусу постійного резидента.

Загальна чисельність української громади до кризи 2008-2009 років оцінювалася експертами в більше, ніж 100 тис. осіб, а на початок 2010 року – 52 500 тис. українців. За статистичними даними, у 2020 р. 1960 громадян України набули португальське громадянство, у 2019 р. - 2738 громадян України, з них 337 громадян України набули громадянство Португалії шляхом укладання шлюбу - йдеться у заяві посольства.

Тимчасовий захист для українців у Португалії, як і в усьому ЄС, продовжено до березня 2026 року. Однак нові заявки тут вже не приймають.

Ціни на житло у ЄС за рік зросли майже на 6%, а вартість оренди житла на 3,2%