Португалия рассматривает возможность расширения помощи Украине в рамках ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил о намерении усилить поддержку Украины в координации с Европейским Союзом и НАТО. Он подчеркнул, что Португалия уже участвует в программе подготовки пилотов F-16, однако страна готова масштабировать свою помощь в различных направлениях. Об этом он заявил во время брифинга с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.

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"Мы намерены улучшить нашу помощь Украине в контексте Европейского Союза и НАТО.

Как вы знаете, у нас есть эта программа с подготовкой пилотов F-16. Конечно, мы можем помогать в различных измерениях, это также могло бы быть тем, что мы могли бы масштабировать.

Но это то, что является достаточно техническим, потому что мы имеем дело со всеми возможностями оказания помощи в военном плане, в частности, боеприпасами, беспилотными летательными аппаратами, а также инвестированием в украинскую промышленность и так далее. Теперь это полностью согласовано с нашими партнерами в рамках НАТО и Европейского Союза", - заявил министр.

Он также отметил, что распределение обязательств среди партнеров происходит в соответствии с возможностями каждой страны, но Португалия готова реагировать на запросы союзников и Украины относительно дальнейшей поддержки.

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