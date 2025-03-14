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Португалия рассматривает возможность расширения помощи Украине в рамках ЕС и НАТО

Киев • УНН

 • 11821 просмотра

Министр иностранных дел Португалии заявил о намерении расширить поддержку Украины, координируясь с ЕС и НАТО. Страна готова увеличить помощь в различных направлениях, включая программу F-16.

Португалия рассматривает возможность расширения помощи Украине в рамках ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил о намерении усилить поддержку Украины в координации с Европейским Союзом и НАТО. Он подчеркнул, что Португалия уже участвует в программе подготовки пилотов F-16, однако страна готова масштабировать свою помощь в различных направлениях. Об этом он заявил во время брифинга с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы намерены улучшить нашу помощь Украине в контексте Европейского Союза и НАТО.

Как вы знаете, у нас есть эта программа с подготовкой пилотов F-16. Конечно, мы можем помогать в различных измерениях, это также могло бы быть тем, что мы могли бы масштабировать.

Но это то, что является достаточно техническим, потому что мы имеем дело со всеми возможностями оказания помощи в военном плане, в частности, боеприпасами, беспилотными летательными аппаратами, а также инвестированием в украинскую промышленность и так далее. Теперь это полностью согласовано с нашими партнерами в рамках НАТО и Европейского Союза", - заявил министр.

Он также отметил, что распределение обязательств среди партнеров происходит в соответствии с возможностями каждой страны, но Португалия готова реагировать на запросы союзников и Украины относительно дальнейшей поддержки.

Португалия отказалась от американских истребителей F-3514.03.25, 10:45 • 14841 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
Андрей Сибига
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