Португалія розглядає можливість розширення допомоги Україні в межах ЄС та НАТО

Міністр закордонних справ Португалії Пауло Ранжел заявив про намір посилити підтримку України в координації з Європейським Союзом і НАТО. Він наголосив, що Португалія вже бере участь у програмі підготовки пілотів F-16, проте країна готова масштабувати свою допомогу в різних напрямах. Про це він заявив під час брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондент УНН.

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"Ми маємо намір покращити нашу допомогу Україні в контексті Європейського Союзу та НАТО.

Як ви знаєте, у нас є ця програма з підготовкою пілотів F-16. Звісно, ми можемо допомагати в різних вимірах, це також могло б бути тим, що ми могли б масштабувати.

Але це те, що є досить технічним, тому що ми маємо справу з усіма можливостями надання допомоги у військовому плані, зокрема, боєприпасами, безпілотними літальними апаратами, а також інвестуванням в українську промисловість і так далі. Тепер це повністю узгоджено з нашими партнерами в рамках НАТО та Європейського Союзу", - заявив міністр.

Він також зазначив, що розподіл зобов’язань серед партнерів відбувається відповідно до можливостей кожної країни, але Португалія готова реагувати на запити союзників та України щодо подальшої підтримки.

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