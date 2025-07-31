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Porsche и Aston Martin повышают цены в США на фоне дальнейшего продления пошлин Трампа

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Европейские производители люксовых автомобилей, включая Porsche и Aston Martin, повышают цены в США из-за пошлин. Это происходит после того, как США и Европа заключили торговое соглашение о 15% тарифе на автомобили из ЕС.

Porsche и Aston Martin повышают цены в США на фоне дальнейшего продления пошлин Трампа

Европейские производители автомобилей класса люкс, включая Porsche и Aston Martin, стремительно продвигаются вперед благодаря повышению цен в Соединенных Штатах. Это может указать путь для более крупных брендов, которые последуют их примеру, поскольку компании перекладывают стоимость пошлин на собственный счет, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соединенные Штаты и Европа достигли торгового соглашения, согласно которому с августа на автомобили, произведенные в ЕС, будет введен тариф в размере 15%, что ниже, чем ранее угрожалось, но намного выше, чем ставка в 2,5%, которая устанавливалась до того, как президент США Дональд Трамп начал свое торговое наступление в этом году.

В среду бренд класса люкс Porsche, принадлежащий Volkswagen, заявил, что повысил цены в США на 2,3-3,6% в июле, и пока не планирует создавать производственное присутствие в США – шаг, который позволит ему избежать пошлин.

Это не буря, которая пройдет/ Мы продолжаем сталкиваться со значительными вызовами по всему миру

 – сказал генеральный директор Porsche Оливер Блум

Гендиректор Porsche это заявил после того, как компания снизила свою годовую целевую прибыль и сообщила о потерях от тарифов в размере 462 миллионов долларов в первом полугодии.

Тарифы США нанесли значительный удар по мировым автопроизводителям, заставляя такие компании, как GM, Volkswagen, Hyundai и Mercedes-Benz, регистрировать убытки на миллиарды долларов, выдавать предупреждения о прибылях, сокращать прогнозы и повышать цены.

Ford Motor, которая может похвастаться внутренним производством около 80% автомобилей, продаваемых в США, заявила в среду, что результаты второго квартала понесли убытки от пошлин на 800 миллионов долларов, а более высокие пошлины США, вероятно, будут стоить больше, чем ожидалось за год.

Японский автопроизводитель Nissan в среду сообщил о квартальном убытке в размере 535 миллионов долларов, на который повлияли тарифы США, реструктуризация и снижение объемов продаж.

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin заявил, что с прошлого месяца постепенно повысил цены в Соединенных Штатах, опубликовав предупреждение о прибылях на основе влияния тарифов США и длительного подавленного спроса в Азии.

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 Дополнительные расходы

 Хотя крупные автопроизводители пока сдерживаются, в других секторах наблюдается рост цен, поскольку компании пытаются переложить дополнительные расходы на пошлины. Аналитики заявили, что крупные автопроизводители могут предпринять аналогичные шаги во второй половине года.

Во второй половине года мы стремимся получить дополнительную видимость относительно способности Mercedes-Benz и остальных премиальных производителей оригинального оборудования повышать цены в США, чтобы компенсировать влияние тарифов

- говорится в примечании J.P. Morgan.

Европейские автопроизводители также становятся менее оптимистичными относительно возможности заключения дополнительных отраслевых скидок пошлин, смирившись с 15% ставкой.

Генеральный директор Mercedes Ола Келлениус заявил аналитикам в среду, что группа предполагает, что пошлины останутся на уровне 15%, что ставит под сомнение надежды компаний на возможность договориться об индивидуальных соглашениях.

По сути, это глобальное соглашение на данный момент

– сказал Келлениус, который также является президентом европейского автомобильного лобби ACEA.

Любые дополнительные соглашения были "очень неопределенными".

На прошлой неделе Volkswagen заявил, что надеется, что инвестиционные обязательства помогут ему договориться о снижении тарифов США.

Дополнение 

Прибыль Audi после налогообложения в первом полугодии упала на 37,5% до 1,3 миллиарда евро, что является третьим подряд годовым падением. Компания снизила прогноз оборота на текущий год до 65-70 миллиардов евро, ожидая значительно более низкой рентабельности продаж. 

Павел Зинченко

Авто
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Дональд Трамп
Соединённые Штаты