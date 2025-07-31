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Porsche та Aston Martin підвищують ціни у США на тлі подальшого продовження мит Трампа

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Європейські виробники люксових авто, включаючи Porsche та Aston Martin, підвищують ціни у США через мита. Це відбувається після того, як США та Європа уклали торговельну угоду про 15% тариф на автомобілі з ЄС.

Porsche та Aston Martin підвищують ціни у США на тлі подальшого продовження мит Трампа

Європейські виробники автомобілів класу люкс, включаючи Porsche та Aston Martin, стрімко просуваються вперед завдяки підвищенню цін у Сполучених Штатах. Це може вказати шлях для більших брендів, які наслідуватимуть їхній приклад, оскільки компанії перекладають вартість мит на власний рахунок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Сполучені Штати та Європа досягли торговельної угоди, згідно з якою з серпня на автомобілі, вироблені в ЄС, буде запроваджено тариф у розмірі 15%, що нижче, ніж раніше загрожувалося, але набагато вище, ніж ставка у 2,5%, яка встановлювалася до того, як президент США Дональд Трамп розпочав свій торговий наступ цього року.

У середу бренд класу люкс Porsche, що належить Volkswagen, заявив, що підвищив ціни в США на 2,3-3,6% у липні, і наразі не планує створювати виробничу присутність у США – крок, який дозволить йому уникнути мит.

Це не буря, яка мине/ Ми продовжуємо стикатися зі значними викликами по всьому світу

 – сказав генеральний директор Porsche Олівер Блум

Гендиректор Porsche це заявив після того, як компанія знизила свій річний цільовий прибуток і повідомила про втрати від тарифів у розмірі 462 мільйонів доларів у першому півріччі.

Тарифи США завдали значного удару по світових автовиробниках, змушуючи такі компанії, як GM, Volkswagen, Hyundai та Mercedes-Benz, реєструвати збитки на мільярди доларів, видавати попередження про прибутки, скорочувати прогнози та підвищувати ціни.

Ford Motor, яка може похвалитися внутрішнім виробництвом близько 80% автомобілів, що продає в США, заявила в середу, що результати другого кварталу зазнали збитків від мит на 800 мільйонів доларів, а вищі мита США, ймовірно, коштуватимуть більше, ніж очікувалося за рік.

Японський автовиробник Nissan у середу повідомив про квартальний збиток у розмірі 535 мільйонів доларів, на який вплинули тарифи США, реструктуризація та зниження обсягів продажів.

Британський виробник спортивних автомобілів Aston Martin заявив, що з минулого місяця поступово підвищив ціни в Сполучених Штатах, опублікувавши попередження про прибутки на основі впливу тарифів США та тривалого пригніченого попиту в Азії.

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 Додаткові витрати

 Хоча великі автовиробники поки що стримуються, в інших секторах спостерігається зростання цін, оскільки компанії намагаються перекласти додаткові витрати на мита. Аналітики заявили, що великі автовиробники можуть зробити аналогічні кроки у другій половині року.

У другій половині року ми прагнемо отримати додаткову видимість щодо здатності Mercedes-Benz та решти преміальних виробників оригінального обладнання підвищувати ціни в США, щоб компенсувати вплив тарифів

- йдеться в примітці J.P. Morgan.

Європейські автовиробники також стають менш оптимістичними щодо можливості укладення додаткових галузевих знижок мит, змирившись із 15% ставкою.

Генеральний директор Mercedes Ола Келленіус заявив аналітикам у середу, що група припускає, що мита залишаться на рівні 15%, що ставить під сумнів надії компаній на можливість домовитися про індивідуальні угоди.

По суті, це глобальна угода наразі

– сказав Келленіус, який також є президентом європейського автомобільного лобі ACEA.

Будь-які додаткові угоди були "дуже невизначеними".

Минулого тижня Volkswagen заявив, що сподівається, що інвестиційні зобов’язання допоможуть йому домовитися про зниження тарифів США.

Доповнення 

Прибуток Audi після оподаткування в першому півріччі впав на 37,5% до 1,3 мільярда євро, що є третім поспіль річним падінням. Компанія знизила прогноз обороту на поточний рік до 65-70 мільярдів євро, очікуючи значно нижчої рентабельності продажів. 

Павло Зінченко

Авто
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