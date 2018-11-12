Порошенко заявил о социальном использовании "средств Януковича"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Правительство направило возвращенные средства в сумме 44 миллиарда гривен на реформу медицины в сельской местности и строительство общежитий для военных. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Генеральная прокуратура Украины во главе с Юрием Витальевичем Луценко смогла вернуть в бюджет 44 миллиардов гривен, украденных Януковичем и его окружением. На эти средства строятся строятся 513 амбулаторий в сельской местности и 184 общежитий для воинов-контрактников", - заявил Петр Порошенко.
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Напомним, в апреле 2017 года была завершена спецконфискация "средств Януковича". Суд принял решение о конфискации 1,5 млрд долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, которые хранились в виде денег и ценных бумаг.
Отметим, что по состоянию на 2 октября из объявленных для строительства 513 амбулаторий подготовительные работы начались только в 27.
Также Президент высказался относительно повышения тарифов на газ, отметив, что Украина находится в состоянии должника перед международными кредиторами.
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Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м., что скажется на 16%-м росте коммунальных тарифов нынешней зимой.
Стоит отметить, что при этом глава государства сделал немало шагов в направлении либерализации валютного рынка страны, а также активно продвигал реформу общенациональной системы налогообложения - замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, действуя в интересах бизнеса.