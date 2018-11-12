Порошенко заявил о социальном использовании "средств Януковича"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106883 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113783 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151430 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145650 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137022 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128478 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172036 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Порошенко заявил о социальном использовании "средств Януковича"

Порошенко заявил о социальном использовании "средств Януковича"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Правительство направило возвращенные средства в сумме 44 миллиарда гривен на реформу медицины в сельской местности и строительство общежитий для военных. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Генеральная прокуратура Украины во главе с Юрием Витальевичем Луценко смогла вернуть в бюджет 44 миллиардов гривен, украденных Януковичем и его окружением. На эти средства строятся строятся 513 амбулаторий в сельской местности и 184 общежитий для воинов-контрактников", - заявил Петр Порошенко.

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Напомним, в апреле 2017 года была завершена спецконфискация "средств Януковича". Суд принял решение о конфискации 1,5 млрд долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, которые хранились в виде денег и ценных бумаг.

Отметим, что по состоянию на 2 октября из объявленных для строительства 513 амбулаторий подготовительные работы начались только в 27.

Также Президент высказался относительно повышения тарифов на газ, отметив, что Украина находится в состоянии должника перед международными кредиторами.

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Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м., что скажется на 16%-м росте коммунальных тарифов нынешней зимой.

Стоит отметить, что при этом глава государства сделал немало шагов в направлении либерализации валютного рынка страны, а также активно продвигал реформу общенациональной системы налогообложения - замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, действуя в интересах бизнеса.

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