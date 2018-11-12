Порошенко заявив про соціальне використання "коштів Януковича"

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Уряд спрямував повернуті кошти у сумі 44 мільярди гривень на реформу медицини у сільській місцевості та будівництво гуртожитків для військових. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.