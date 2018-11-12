Порошенко заявив про соціальне використання "коштів Януковича"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Уряд спрямував повернуті кошти у сумі 44 мільярди гривень на реформу медицини у сільській місцевості та будівництво гуртожитків для військових. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Генеральна прокуратура України на чолі з Юрієм Віталійовичем Луценком змогла повернути до бюджету 44 мільярди гривень, вкрадених Януковичем та його оточенням. На ці кошти будуються зводяться 513 амбулаторій у сільській місцевості та 184 гуртожитків для воїнів-контрактників”, — заявив Петро Порошенко.
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Нагадаємо, у квітні 2017 року було завершено спецконфіскацію “грошей Януковича”. Суд ухвалив рішення про конфіскацію 1,5 млрд доларів оточення екс-президента України Віктора Януковича, які зберігались у вигляді грошей та цінних паперів.
Зазначимо, що станом на 2 жовтня з оголошених для будівництва 513 амбулаторій підготовчі роботи почались лише у 27.
Також Президент висловився щодо підвищення тарифів на газ, зазначивши, що Україна перебуває у стані боржника перед міжнародними кредиторами.
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Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м., що позначиться на 16%-му зростанні комунальних тарифів нинішньої зими.
Варто зазначити, що при цьому очільник держави зробив чимало кроків у напрямі лібералізації валютного ринку країни, а також активно просував реформу загальнонаціональної системи оподаткування — заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, діючи в інтересах бізнесу.