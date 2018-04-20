Порошенко розповів про прогрес з гуртожитками для контрактників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На сьогодні вже завершені тендери з будівництва 77 з 200 сучасних гуртожитків для військовослужбовців-контрактників. Про це сьогодні повідомив Президент України Петро Порошенко під час виступу у реконструйованому Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, передає УНН.
"77 гуртожитків, вже завершено тендери і приступають зараз до будівництва, з 200. Весь час вони жили в наметах, таборах, а сьогодні вони переміщаються в комфортні кімнати на 5 контрактників", - сказав він.
Як повідомляв УНН, для військовослужбовців за 2018 рік буде побудовано 184 сучасних гуртожитки.