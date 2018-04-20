Порошенко рассказал о прогрессе с общежитиями для контрактников

"77 общежитий, уже завершено тендеры и приступают сейчас к строительству, с 200. Все время они жили в палатках, лагерях, а сегодня они перемещаются в комфортные комнаты на 5 контрактников", - сказал он.

Как сообщал УНН, для военнослужащих за 2018 год будет построено 184 современных общежития.