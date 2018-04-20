Порошенко рассказал о прогрессе с общежитиями для контрактников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На сегодня уже завершены тендеры по строительству 77 из 200 современных общежитий для военнослужащих-контрактников. Об этом сегодня сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в реконструированном Львовском областном клиническом перинатальном центре, передает УНН.
"77 общежитий, уже завершено тендеры и приступают сейчас к строительству, с 200. Все время они жили в палатках, лагерях, а сегодня они перемещаются в комфортные комнаты на 5 контрактников", - сказал он.
Как сообщал УНН, для военнослужащих за 2018 год будет построено 184 современных общежития.