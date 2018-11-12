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Порошенко пригрозив примусовим об'єднанням в ОТГ у 2020 році

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Наступні місцеві вибори 2020 року мають відбутися на новій територіальній основі, і саме у 2020 році будуть прийматися адміністративні рішення про об’єднання громад, які за чотири роки не знайшли бажання об’єднатись. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

"2020 рік – рік ключовий. У 2020 році місцеві вибори мають відбутися вже за умови покриття майже всієї території України об’єднаними територіальними громадами... Тобто, на новій територіальній основі мають бути проведені місцеві вибори", - зауважив Порошенко.

Крім того, Президент додав, що у 2019 році мають бути сформовані усі перспективні плани областей, "з повним покриттям ОТГ".

"У 2020 ми маємо прийняти адміністративне рішення про об’єднання громад, які за 4 роки не знайшли бажання, прагнення об’єднатись", - резюмував він.

Наразі ж, зі слів Президента, на добровільній основі створено 865 об’єднаних територіальних громад.

"На добровільній основі створено 865 ОТГ, що охоплюють 24% населення, 37% загальної площі України. Частка власних доходів місцевих бюджетів у ВВП збільшилася з 5,1% до 7,1%. Розмір держпідтримки на розвиток громад і розбудову інфраструктури у порівнянні з 2014 підскочив у 39 разів", - заявив Порошенко.

Крім того, за його словами, частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України перевищила 50%.

"За 4 роки власні доходи місцевих бюджетів зросли з 69 млрд грн до 231 млрд (за прогнозом на кінець поточного року – ред.)", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, ЦВК скасувала вибори до двох ОТГ через загрозу терактів.

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