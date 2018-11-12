Порошенко пригрозив примусовим об'єднанням в ОТГ у 2020 році

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Наступні місцеві вибори 2020 року мають відбутися на новій територіальній основі, і саме у 2020 році будуть прийматися адміністративні рішення про об’єднання громад, які за чотири роки не знайшли бажання об’єднатись. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.