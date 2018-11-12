Порошенко пригрозил принудительным объединением в ОТО в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Следующие местные выборы 2020 года должны состояться на новой территориальной основе, и именно в 2020 году будут приниматься административные решения об объединении общин, которые за четыре года не нашли желания объединиться. Об этом во время заседания Совета регионального развития заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"2020 год - год ключевой. В 2020 году местные выборы должны состояться уже при покрытии почти всей территории Украины объединенными территориальными общинами... То есть, на новой территориальной основе должны быть проведены местные выборы", - отметил Порошенко.
Кроме того, Президент добавил, что в 2019 году должны быть сформированы все перспективные планы областей, "с полным покрытием ОТО".
"В 2020 мы должны принять административное решение об объединении общин, которые за 4 года не нашли желания, стремления объединиться", - резюмировал он.
Пока же, по словам Президента, на добровольной основе создано 865 объединенных территориальных общин.
"На добровольной основе создано 865 ОТО, охватывающих 24% населения, 37% общей площади Украины. Доля собственных доходов местных бюджетов в ВВП увеличилась с 5,1% до 7,1%. Размер господдержки на развитие общин и развитие инфраструктуры по сравнению с 2014 годом подскочил в 39 раз", - заявил Порошенко.
Кроме того, по его словам, доля местных бюджетов в сводном бюджете Украины превысила 50%.
"За 4 года собственные доходы местных бюджетов выросли с 69 млрд грн до 231 млрд (по прогнозу на конец текущего года - ред.)", - резюмировал Порошенко.
Напомним, ЦИК отменила выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов.