Порошенко пригрозил принудительным объединением в ОТО в 2020 году

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Следующие местные выборы 2020 года должны состояться на новой территориальной основе, и именно в 2020 году будут приниматься административные решения об объединении общин, которые за четыре года не нашли желания объединиться. Об этом во время заседания Совета регионального развития заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.