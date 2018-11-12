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Порошенко висловився щодо підвищення тарифів на газ

Порошенко висловився щодо підвищення тарифів на газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко пояснив підвищення тарифів на газ тим, що на відповідні рішення зав'язані макрофінансова допомога ЄС, транш МВФ і кредит Світового банку, які він назвав необхідними для стабільності економіки. Про це він сказав під час засідання Ради регіонального розвитку, передає кореспондент УНН.

"Чи можна було б обійтися без підвищення тарифів? Навряд, бо для стабільності економіки точно потрібні макрофінансова допомога ЄС, і транш МВФ, і кредит Світового банку – всі вони зав’язані на відповідні рішення", - заявив Порошенко.

Водночас він знову заявив, що відмовитися від кредитів можна було б, якби "не мусили у 2019-2020 роках долати пікові навантаження з виплати старих боргів".

Також Глава держави заявив, що не підписуватиме Бюджет-2019 без врахування питання субсидій.

"Зараз треба на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує... Якщо цієї позиції не буде у Бюджеті, якщо її не врахують при підготовці у парламенті, я Бюджет цей не підпишу", - зазначив він.

При цьому Порошенко вказав, що 70% людей вважає, що країна рухається у неправильному напрямку, а це "означає, що ми усі разом – влада і органи місцевого самоврядування недопрацьовуємо".

Нагадаємо, МВФ та влада України домовились про нову програму Stand-by на 3,9 млрд доларів.

Передували цій домовленості тривалі переговори. Востаннє на сьогодні Україна отримувала транш МВФ у квітні 2017 року

У переговорах про продовження співпраці Києва і МВФ після цього одним із "каменів спотикання" було питання про підвищення цін на газ для населення. Врешті, це відбулося - разом із початком опалювального сезону.

Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення вартості ціни на газ для населення  з 1 листопада на 23,5% - до 8 550 грн за тис. куб. м.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про їх підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

Тим часом у "Нафтогазі" ще за місяць до ухвалення рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.

Додамо, у листопаді ціна на газ для промисловості встановлена "Нафтогазом" у межах 11 199 - 12 155 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

В уряді ціни на газ пообіцяли не підвищувати лише до виборів, а саме - до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде "роком виборів". На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь - парламентські. 

При цьому підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.

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