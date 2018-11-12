Порошенко высказался относительно повышения тарифов на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко объяснил повышение тарифов на газ тем, что на соответствующие решения завязаны макрофинансовая помощь ЕС, транш МВФ и кредит Всемирного банка, которые он назвал необходимыми для стабильности экономики. Об этом он сказал во время заседания Совета регионального развития, передает корреспондент УНН.
"Можно было бы обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому для стабильности экономики точно нужны макрофинансовая помощь ЕС, и транш МВФ, и кредит Всемирного банка - все они завязаны на соответствующие решения", - заявил Порошенко.
В то же время он вновь заявил, что отказаться от кредитов можно было бы, если бы "не должны были в 2019-2020 годах преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов".
Также Глава государства заявил, что не будет подписывать Бюджет-2019 без учета вопроса субсидий.
"Сейчас надо на 100% обеспечить субсидиями тех, кто их реально нуждается... Если этой позиции не будет в бюджете, если ее не учтут при подготовке в парламенте, я Бюджет этот не подпишу", - отметил он.
При этом Порошенко отметил, что 70% людей считают, что страна движется в неправильном направлении, а это "означает, что мы все вместе - власть и органы местного самоуправления недорабатываем".
Напомним, МВФ и власти Украины договорились о новой программе Stand-by на 3,9 млрд долларов.
Предшествовали этой договоренности длительные переговоры. Последний раз Украина получала транш МВФ в апреле 2017 года.
В переговорах о продолжении сотрудничества Киева и МВФ после этого одним из "краеугольных камней" был вопрос о повышении цен на газ для населения. Наконец, это произошло - вместе с началом отопительного сезона.
Кабинет министров 19 октября одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.
Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения на целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение об их повышении на 23,5%, вопрос о росте еще в пределах ориентировочно 35-40% остается открытым.
Ведь в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.
Добавим, в ноябре цена на газ для промышленности установлена "Нафтогазом" в пределах 11 199 - 12 155 грн/тыс. куб. м (без НДС).
В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.
При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.