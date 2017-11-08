У ГПУ показали документи, куди перерахували конфісковані кошти оточення Януковича

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко показав документи, де зазначено, куди були перераховані спецконфісковані у членів ОЗУ екс-президента України Віктора Януковича 1,5 млрд дол., передає УНН.

"Усіх, хто не може без зрад, спішу розчарувати: всі 1,5 млрд дол, які були спецконфісковані у членів ОЗУ Януковича нікуди не зникали і давно знаходяться на рахунках Держказначейства", - написав Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Онищенко про "зникнення грошей": це кошти із котла Януковича

Генпрокурор також додав, що "ці кошти вже працюють на Армію та інфраструктурні проекти".

Раніше заступник Генерального прокурора України Євген Єнін повідомив, що нібито зниклі понад 150 мільйонів доларів, що належать компанії Quickpace Limited, пов’язаній з нардепом Олександром Онищенком, та були арештовані за рішенням суду на рахунках в ПАТ "Ощадбанк", перебувають на рахунках Державного казначейства України. 

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