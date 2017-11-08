У ГПУ показали документи, куди перерахували конфісковані кошти оточення Януковича

"Усіх, хто не може без зрад, спішу розчарувати: всі 1,5 млрд дол, які були спецконфісковані у членів ОЗУ Януковича нікуди не зникали і давно знаходяться на рахунках Держказначейства", - написав Луценко.

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Генпрокурор також додав, що "ці кошти вже працюють на Армію та інфраструктурні проекти".

Раніше заступник Генерального прокурора України Євген Єнін повідомив, що нібито зниклі понад 150 мільйонів доларів, що належать компанії Quickpace Limited, пов’язаній з нардепом Олександром Онищенком, та були арештовані за рішенням суду на рахунках в ПАТ "Ощадбанк", перебувають на рахунках Державного казначейства України.