Онищенко про "зникнення грошей": це кошти із котла Януковича

"Гроші, про які йде мова, належать компанії Quickpace Limited, були заарештовані в 2014-му році, а справа Онищенко почалося в кінці 2016- го. До мене ці кошти не мають ніякого відношення. Вони - із загального котла коштів Януковича, які у нього арештували за програмою спецконфіскаціі після його втечі. Чому коли мова заходить про гроші, відразу ліплять моє прізвище?" - написав Онищенко.

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Раніше у НАБУ заявили, що почали розслідування щодо зникнення 156,8 млн доларів і 218,1 тис. гривень, що належать компанії Quickpace Limited, пов’язаній з нардепом Олександром Онищенком та були арештовані за рішенням суду на рахунках в ПАТ "Ощадбанк".