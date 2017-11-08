"Газова справа": НАБУ розслідує зникнення понад 150 млн дол. з арештованих рахунків Онищенка

"Щодо кримінального провадження відносно посадовців ПАТ “Ощадбанк”, наразі НАБУ намагається встановити долю близько 156,8 мільйонів доларів США та 218,1 тис. грн, які належали компанії Quickpace Limited, пов’язаній з нардепом Олександром Онищенком та були арештовані за рішенням суду від 24.05.2016 на рахунках в ПАТ “Ощадбанк” в рамках розслідування так званої “газової справи”, - йдеться в повідомленні.

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У відомстсві зазначили, що станом на 17.10.2017, незважаючи на наявні обтяження (нескасоване та неоскаржене рішення суду про їхній арешт), дані кошти зникли з рахунків у ПАТ “Державний ощадний банк України”. Подібну ситуацію в ПАТ “Державний ощадний банк України” пояснили тим, що ці кошти були нібито перераховані до державного бюджету України на підставі вироку Краматорського суду Донецької області, яким було затверджено угоду про визнання винуватості з громадянином Аркадієм К.

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З метою з’ясування обставин виведення арештованих коштів фірми з рахунків в “Ощадбанку” детективи НАБУ допитали посадових осіб банку, які не надали жодних відомостей на підтвердження перерахування вказаних сум в рахунок держбюджету, посилаючись на заборону розголошувати ці відомості.

"Таким чином, наразі невідомо, куди і за яких обставин вказані кошті були перераховані. В результаті детективами Національного бюро було зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ПАТ “Державний ощадний банк України” незаконних дій з майном, на яке накладено арешт. Досудове розслідування триває", - підкреслили в НАБУ.

Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року О.Онищенка було оголошено в національний розшук.

4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка.