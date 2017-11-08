"Газовое дело": НАБУ расследует исчезновение более 150 млн долл. с арестованных счетов Онищенко

"О уголовного производства в отношении должностных лиц ПАО" Ощадбанк ", пока НАБУ пытается установить судьбу около 156,8 млн долларов і 218,1 тыс. гривен, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко и были арестованы по решению суда от 24.05.2016 на счетах в ПАО "Ощадбанк" в рамках расследования так называемого "газового дела", - говорится в сообщении.

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В видомстсви отметили, что на 17.10.2017, несмотря на имеющиеся обременения (неотмененное и необжалованное решение суда об их аресте), данные средства исчезли со счетов в ПАО "Государственный сберегательный банк Украины". Подобную ситуацию в ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" объяснили тем, что эти средства были якобы перечислены в государственный бюджет Украины на основании приговора Краматорского суда Донецкой области, которым было утверждено соглашение о признании виновности с гражданином Аркадием К.

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С целью выяснения обстоятельств вывода арестованных средств фирмы со счетов в "Ощадбанке" детективы НАБУ допросили должностных лиц банка, которые не предоставили никаких сведений в подтверждение перечисления указанных сумм в счет госбюджета, ссылаясь на запрет разглашать эти сведения.

"Таким образом, пока неизвестно, куда и при каких обстоятельствах указанные средства были перечислены. В результате детективами Национального бюро было зарегистрировано уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест. Досудебное расследование продолжается", - подчеркнули в НАБУ.

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и, в дальнейшем, возможной экстрадиции народного депутата Украины Александра Онищенко.