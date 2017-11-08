Онищенко о "пропаже денег": это средства из котла Януковича

"Деньги, о которых идет речь, принадлежат компании Quickpace Limited, были арестованы в 2014 году, а дело Онищенко началось в конце 2016-го. Ко мне эти средства не имеют никакого отношения. Они - из общего котла средств Януковича, которые у него арестовали по программе спецконфискации после его побега. Почему когда речь заходит о деньгах, сразу лепят мою фамилию? " - написал Онищенко.

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Ранее в НАБУ заявили, что начали расследование об исчезновении 156800000 долларов и 218,1 тыс. гривен, принадлежащих компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко и были арестованы по решению суда на счетах в ПАО "Ощадбанк".