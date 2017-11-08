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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 22456 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 40544 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 51097 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 55555 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 49947 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 93449 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100128 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Онищенко о "пропаже денег": это средства из котла Януковича

Онищенко о "пропаже денег": это средства из котла Януковича

Киев  •  УНН

 • 9906 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Нардеп-беглец Александр Онищенко, комментируя якобы исчезновения его денег из "Ощадбанка", заверил, что эти средства из общего котла Януковича. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Деньги, о которых идет речь, принадлежат компании Quickpace Limited, были арестованы в 2014 году, а дело Онищенко началось в конце 2016-го. Ко мне эти средства не имеют никакого отношения. Они - из общего котла средств Януковича, которые у него арестовали по программе спецконфискации после его побега. Почему когда речь заходит о деньгах, сразу лепят мою фамилию? " - написал Онищенко.

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Ранее в НАБУ заявили, что начали расследование об исчезновении 156800000 долларов и 218,1 тыс. гривен, принадлежащих компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко и были арестованы по решению суда на счетах в ПАО "Ощадбанк".

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