ГПУ розповіла, куди поділися "зниклі гроші Онищенка" з Ощадбанку

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Нібито зниклі понад 150 мільйонів доларів, що належать компанії Quickpace Limited, пов’язаній з нардепом Олександром Онищенком, та були арештовані за рішенням суду на рахунках в ПАТ "Ощадбанк", перебувають на рахунках Державного казначейства України. Про це під час брифінгу повідомив заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, передає УНН.

"На сьогоднішній день зазначені кошти були перераховані на рахунок Державного казначейства, а їхня подальша доля була визначена Верховною Радою у рамках закону про зміни до Державного бюджету України", - зазначив Є.Єнін.

Він продемонстрував документи, які назвав підтвердженням сказаного про арештовані гроші.

"Ми підтверджуємо свої слова конкретними документами, натомість чекаємо відповідних підтверджень до НАБУ. Але оцінку діям НАБУ має дати саме САП, яка є у складі ГПУ", - додав заступник Генпрокурора.

Раніше у НАБУ заявили, що почали розслідування щодо зникнення 156,8 млн доларів і 218,1 тис. гривень, що належать компанії Quickpace Limited, пов’язаній з нардепом Олександром Онищенком та були арештовані за рішенням суду на рахунках в ПАТ "Ощадбанк".

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