ГПУ рассказала, куда делись "пропавшие деньги Онищенко" из Сбербанка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Якобы пропавшие более 150 миллионов долларов, которые принадлежат компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, и были арестованы по решению суда на счетах в ПАО "Ощадбанк", находятся на счетах Государственного казначейства Украины. Об этом во время брифинга сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
"На сегодняшний день указанные средства были перечислены на счет Государственного казначейства, а их дальнейшая судьба была определена Верховной Радой в рамках закона об изменениях в Государственный бюджет Украины", - отметил Е.Енин.
Он продемонстрировал документы, которые назвал подтверждением сказанного о арестованных деньгах.
"Мы подтверждаем свои слова конкретными документами, при этом ждем соответствующих подтверждений в НАБУ. Но оценку действиям НАБУ должен дать именно САП, которая есть в составе ГПУ", - добавил заместитель Генпрокурора.
Ранее в НАБУ заявили, что начали расследование об исчезновении 156,8 млн долларов и 218,1 тыс. гривен, принадлежащих компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко и были арестованы по решению суда на счетах в ПАО "Ощадбанк".