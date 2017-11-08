ГПУ рассказала, куда делись "пропавшие деньги Онищенко" из Сбербанка

"На сегодняшний день указанные средства были перечислены на счет Государственного казначейства, а их дальнейшая судьба была определена Верховной Радой в рамках закона об изменениях в Государственный бюджет Украины", - отметил Е.Енин.

Он продемонстрировал документы, которые назвал подтверждением сказанного о арестованных деньгах.

"Мы подтверждаем свои слова конкретными документами, при этом ждем соответствующих подтверждений в НАБУ. Но оценку действиям НАБУ должен дать именно САП, которая есть в составе ГПУ", - добавил заместитель Генпрокурора.

Ранее в НАБУ заявили, что начали расследование об исчезновении 156,8 млн долларов и 218,1 тыс. гривен, принадлежащих компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко и были арестованы по решению суда на счетах в ПАО "Ощадбанк".