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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 9438 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 42784 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 63602 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 71204 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73655 просмотра

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13:14 • 61121 просмотра

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11 марта, 11:14 • 98808 просмотра

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В ГПУ показали документы, куда перечислили конфискованные средства окружения Януковича

В ГПУ показали документы, куда перечислили конфискованные средства окружения Януковича

Киев  •  УНН

 • 13196 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко показал документы, где указано, куда были перечислены спецконфискованные у членов ОПГ экс-президента Украины Виктора Януковича 1,5 млрд долл., передает УНН.

"Всех, кто не может без измен, спешу разочаровать: все 1,5 млрд долл., которые были спецконфискованы у членов ОПГ Януковича никуда не исчезали и давно находятся на счетах Госказначейства", - написал Луценко.

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Генпрокурор также добавил, что "эти средства уже работают на армию и инфраструктурные проекты".

Ранее заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что якобы исчезнувшие более 150 000 000 долларов, принадлежащих компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, и были арестованы по решению суда на счетах в ПАО "Ощадбанк", находятся на счетах Государственного казначейства Украина.

Украинские Национальные Новости

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