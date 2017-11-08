В ГПУ показали документы, куда перечислили конфискованные средства окружения Януковича

"Всех, кто не может без измен, спешу разочаровать: все 1,5 млрд долл., которые были спецконфискованы у членов ОПГ Януковича никуда не исчезали и давно находятся на счетах Госказначейства", - написал Луценко.

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Генпрокурор также добавил, что "эти средства уже работают на армию и инфраструктурные проекты".

Ранее заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что якобы исчезнувшие более 150 000 000 долларов, принадлежащих компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, и были арестованы по решению суда на счетах в ПАО "Ощадбанк", находятся на счетах Государственного казначейства Украина.