Порыв теплосети возле Ocean Plaza: что известно на данный момент

КИЕВ. 14 января. УНН. Вследствие порыва теплосети, который произошел накануне вечером возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве, в больницах до сих пор находится 5 пострадавших людей, всего за помощью обратилось 11 человек. УНН собрал всю информацию, которая известна на данный момент.