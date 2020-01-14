Порыв теплосети возле Ocean Plaza: что известно на данный момент

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112427 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116246 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114708 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129671 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105930 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108335 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108331 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131918 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130685 просмотра

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Порыв теплосети возле Ocean Plaza: что известно на данный момент

Порыв теплосети возле Ocean Plaza: что известно на данный момент

Киев  •  УНН

 • 15363 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Вследствие порыва теплосети, который произошел накануне вечером возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве, в больницах до сих пор находится 5 пострадавших людей, всего за помощью обратилось 11 человек. УНН собрал всю информацию, которая известна на данный момент.

Так, вечером 13 января в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплосети диаметром 1000 мм, из-за чего улицу Антоновича начало заливать горячей водой. В результате порыва маршрутное такси задними колесами провалилось под асфальт. Из него и из троллейбуса, который стоял рядом, эвакуировали 7 пассажиров.

Кроме повреждения дорожного покрытия на улице, порыв нанес ущерб и ТРЦ Ocean Plaza, который начала заливать горячая вода. Так, посетителей магазина "Ашан" просили оставлять покупки на кассе и покидать помещение. Людей также эвакуировали и из кафе, расположенных поблизости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: При застройке Ocean Plaza тепловая магистраль была построена с нарушениями - Киевтеплоэнерго

В КГГА заверили, что в результате порыва ни один жилой дом не остался без теплоснабжения. Так, к этому участку было подключено около 3-х тысяч абонентов.

Основной причиной порыва назвали изношенность сети, акцентировав внимание на том, что эта магистраль строилась в 1987 году, однако аварийной не была.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 80% теплосетей в Киеве являются изношенными и требуют замены - КГГА

Сегодня, 14 января, с самого утра начались работы над ликвидацией масштабного порыва теплотрассы. Сами работы планируют завершить до конца суток, а утром начать асфальтировать этот участок.

Отметим, что из-за ремонтных работ были изменены маршруты общественного транспорта. В КГГА добавляют, что движение автобусов и троллейбусов также планируют возобновить завтра.

По факту происшествия было начато уголовное производство. Однако, позже производство по факту порыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza было переквалифицировано по другой статье.

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