Через аварію на теплотрасі біля Ocean Plaza відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. За фактом аварії тепломережі у Голосіївському районі столиці - біля торговельного центру Ocean Plaza - розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"За фактом події... розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270-1 (Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.
Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі у рамках досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення усіх обставин події.
На місці події поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок.
Нагадаємо, 13 січня по вулиці Антоновича у Києві внаслідок пориву тепломережі діаметром 1000 мм стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza.
Співробітники ДСНС врятували 13 осіб (4 особи з маршрутного таксі, яке потрапило в яму внаслідок підмиву асфальтного покриття, 3 особи з поруч стоячого тролейбусу та 6 осіб з першого поверху торгового центру). Внаслідок події 7 людей з термічними опіками кінцівок госпіталізували до лікарні.