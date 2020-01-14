Из-за аварии на теплотрассе возле Ocean Plaza открыли производство

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109689 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112074 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110581 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122032 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103254 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106895 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107255 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131742 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130546 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Из-за аварии на теплотрассе возле Ocean Plaza открыли производство

Из-за аварии на теплотрассе возле Ocean Plaza открыли производство

Киев  •  УНН

 • 38668 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. По факту аварии теплосети в Голосеевском районе столицы - возле торгового центра Ocean Plaza - начато уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"По факту происшествия... начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок.

Напомним, 13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza.

Сотрудники ГСЧС спасли 13 человек (4 человека из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, 3 человека из рядом стоящего троллейбуса и 6 с первого этажа торгового центра). В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.

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