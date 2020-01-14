Прорив біля Ocean Plaza: госпіталізовано 7 осіб, роботу ТЦ призупинено
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Внаслідок пориву тепломережі у Голосіївському районі столиці, поблизу торгового центру Ocean Plaza, роботу ТЦ тимчасово призупинено. Наразі з опіками госпіталізовано 7 осіб. Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
“Станом на 07:00 14 січня підтоплень немає, вода зійшла самопливом, роботу торгового центру тимчасово призупинено”, — йдеться у повідомленні.
“Аварійно-комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Теплопостачання до споживачів подається по обвідним гілкам тепломережі”, — додали рятувальники.
В ДСНС повідомили, що внаслідок події 7 осіб з термічними опіками кінцівок госпіталізовано до лікарні.
Раніше у КМДА повідомляли, що внаслідок аварії постраждали 9 осіб.
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У пресцентрі зазначили, що від ДСНС залучалось 10 чол. о/с та 3 од. техніки.
Нагадаємо, 13 січня, у Києві, у Голосіївському районі по вул. Антоновича внаслідок пориву тепломережі діаметром 1000 мм стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza.
Тоді співробітники ДСНС врятували 13 осіб (4 особи з маршрутного таксі, яке потрапило в яму внаслідок підмиву асфальтного покриття, 3 особи з поруч стоячого тролейбусу та 6 осіб з першого поверху торгового центру).