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Внаслідок прориву біля Ocean Plaza опіки отримало 9 людей - КМДА

Внаслідок прориву біля Ocean Plaza опіки отримало 9 людей - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Києві в результаті масштабного пориву біля Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки. Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв під час пресбрифінгу із представниками КП “Київтеплоенерго” щодо пориву тепломережі на вулиці Антоновича, передає кореспондент УНН.

“Близько 19 години сталось пошкодження магістрального трубопроводу теплопостачання від ТЕЦ 5, на цьому місці на дорозі близько Ocean Plaza. Пошкодження призвело до витоку теплоносія, температура була значна. Постраждало 9 людей, з опіками, але за нашою інформацією тяжких випадків немає. Зараз постраждалим надається допомога”, — сказав Пантелєєв.

За його словами, наразі завдання тепловиків і рятувальників — прибрати автобус з місця аварії.

Раніше поліція повідомляла, що внаслідок аварії постраждали 5-6 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ресторанах “вилетіли” вікна, а Ocean Plaza заповнює гаряча вода: наслідки масштабного пориву

Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27 державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажира, а також 3 громадян з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі.

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