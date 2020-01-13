У ресторанах "вилетіли" вікна, а Ocean Plaza заповнює гаряча вода: наслідки масштабного пориву
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У результат прориву труби біля Ocean Plaza у кількох ресторанах, що розміщені неподалік, "вилетіли" вікна. Людей евакуйовують, передає кореспондент УНН.
Так, через прорив труби у сусідніх ресторанах "Руккола" та "Хачапурі і вино" вибило вікна, рятувальники евакуюють людей.
Окрім того, на касах супермаркету "Ашан" у торговому центрі, люди залишали покупки на касі та покидали приміщення, яке почала заповнювати гаряча вода.
Нагадаємо, за інформацією ДСНС, у Києві через порив труби теплотраси біля Ocean Plaza на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт, пасажирів евакуйовано.