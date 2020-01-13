В ресторанах "вылетели" окна, а Ocean Plaza заполняет горячая вода: последствия масштабного порыва
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В результате прорыва трубы у Ocean Plaza в нескольких ресторанах, расположенных неподалеку, "вылетели" окна. Людей эвакуируют, передает корреспондент УНН.
Так, из-за прорыва трубы в соседних ресторанах "Руккола" и "Хачапури и вино" выбило окна, спасатели эвакуируют людей.
Кроме того, на кассах супермаркета "Ашан" в торговом центре, люди оставляли покупки на кассе и покидали помещение, которое начала заполнять горячая вода.
Напомним, по информации ГСЧС, в Киеве из-за порыва трубы теплотрассы у Ocean Plaza на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт, пассажиры эвакуированы.