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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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В результате прорыва у Ocean Plaza ожоги получили 9 человек - КГГА

В результате прорыва у Ocean Plaza ожоги получили 9 человек - КГГА

Киев  •  УНН

 • 14418 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Киеве в результате масштабного порыва у Ocean Plaza 9 человек получили ожоги. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время прессбрифинга с представителями КП "Киевтеплоэнерго" по порыва теплосети на улице Антоновича, передает корреспондент УНН.

“Около 19 часов произошло повреждение магистрального трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ 5, на этом месте на дороге около Ocean Plaza. Повреждение привело к утечке теплоносителя, температура была значительная. Пострадало 9 человек, с ожогами, но по нашей информации тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь”, — сказал Пантелеев.

По его словам, сейчас задача тепловиков и спасателей — убрать автобус с места аварии.

Ранее полиция сообщала, что в результате аварии пострадали 5-6 человек.

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Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданный отверстие частично попало маршрутное такси.

Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехало дежурное подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе.

Украинские Национальные Новости

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