Прорив труби біля Ocean Plaza: названа попередня причина аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Столична магістраль, на якій сьогодні стався масштабний порив, будувалась ще у 1987 році, проте не вважалась аварійною. Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на пресбрифінгу із представниками КП “Київтеплоенерго” щодо пориву тепломережі на вулиці Антоновича, передає кореспондент УНН.
“Ця магістраль будувалась у 1987 році, вже потребувала заміни. Вона свій ресурс фактично вичерпала... Аварійною вона не вважалась, оскільки вона пройшла випробування в літній період, вона вже пройшла півзими. Попередньо знос труби став причиною цього пошкодження, але всі перевірки вона проходила”, — сказав він.
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Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
Раніше Пантелєєв повідомив, що внаслідок аварії постраждали 9 осіб.
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Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27 державної пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажира, а також 3 громадян з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі.