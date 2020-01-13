Прорыв трубы возле Ocean Plaza: названа предварительная причина аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Столичная магистраль, на которой сегодня произошел масштабный прорыв, строилась еще в 1987 году, однако не считалась аварийной. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на пресс-брифинге с представителями КП "Киевтеплоэнерго" по прорыву теплосети на улице Антоновича, передает корреспондент УНН.
“Эта магистраль строилась в 1987 году, уже нуждалась в замене. Она свой ресурс фактически исчерпала ... Аварийной она не считалась, поскольку она прошла испытания в летний период, она уже прошла ползимы. Предварительно износ трубы стал причиной этого повреждения, но все проверки она проходила”, — сказал он.
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Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданный отверстие частично попало маршрутное такси.
Ранее Пантелеев сообщил, что в результате аварии пострадали 9 человек.
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Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехал дежурный подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе.