Прорыв трубы возле Ocean Plaza: названа предварительная причина аварии

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112667 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116669 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115126 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130445 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106233 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108497 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108449 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131932 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130696 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 196251 просмотра

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Прорыв трубы возле Ocean Plaza: названа предварительная причина аварии

Прорыв трубы возле Ocean Plaza: названа предварительная причина аварии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 января. УНН. Столичная магистраль, на которой сегодня произошел масштабный прорыв, строилась еще в 1987 году, однако не считалась аварийной. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на пресс-брифинге с представителями КП "Киевтеплоэнерго" по прорыву теплосети на улице Антоновича, передает корреспондент УНН.

“Эта магистраль строилась в 1987 году, уже нуждалась в замене. Она свой ресурс фактически исчерпала ... Аварийной она не считалась, поскольку она прошла испытания в летний период, она уже прошла ползимы. Предварительно износ трубы стал причиной этого повреждения, но все проверки она проходила”, — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 80% теплосетей в Киеве являются изношенными и требуют замены — КГГА

Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданный отверстие частично попало маршрутное такси.

Ранее Пантелеев сообщил, что в результате аварии пострадали 9 человек.

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Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехал дежурный подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе.

Украинские Национальные Новости

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