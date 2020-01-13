Майже 80% тепломереж у Києві є зношеними і потребують заміни - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Майже 80% тепломереж у Києві є зношеними і потребують заміни, така заміна займе 5 років. Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на пресбрифінгу із представниками КП “Київтеплоенерго” щодо пориву тепломережі на вулиці Антоновича, передає кореспондент УНН.
“Це — ситуація нештатна. У той же час ми говоримо про те, що на сьогодні майже 80% тепломереж у Києві є зношеними і потребують заміни. Лише в минулому році почалась системна модернізація, тобто було замінено 130 км, але всього майже 3 тис. км мереж теплопостачання, які необхідно міняти”, — сказав Пантелєєв.
З його слів, для того щоб це зробити необхідно “5 років і заміна 170 км кожного року”.
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Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
Раніше Пантелєєв повідомив, що внаслідок аварії постраждали 9 осіб.
Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27 державної пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажира, а також 3 громадян з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі.