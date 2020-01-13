Почти 80% теплосетей в Киеве являются изношенными и требуют замены - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Почти 80% теплосетей в Киеве являются изношенными и требуют замены, такая замена займет 5 лет. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге с представителями КП “Киевтеплоэнерго” по прорыву теплосети на улице Антоновича, передает корреспондент УНН.
“Это — ситуация нештатная. В то же время мы говорим о том, что сегодня почти 80% теплосетей в Киеве являются изношенными и требуют замены. Только в прошлом году началась системная модернизация, то есть было заменено 130 км, но всего около 3 тыс. км сетей теплоснабжения, которые необходимо менять”, — сказал Пантелеев.
По его словам, для того чтобы это сделать необходимо “5 лет и замена 170 км ежегодно”.
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Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданный отверстие частично попало маршрутное такси.
Ранее Пантелеев сообщил, что в результате аварии пострадали 9 человек.
Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехал дежурный подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе.