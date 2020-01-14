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Прорыв у Ocean Plaza: госпитализированы 7 человек, работа ТЦ приостановлена

Прорыв у Ocean Plaza: госпитализированы 7 человек, работа ТЦ приостановлена

Киев  •  УНН

 • 76176 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Вследствие порыва теплосети в Голосеевском районе столицы, вблизи торгового центра Ocean Plaza, работа ТЦ временно приостановлена. Сейчас с ожогами госпитализированы 7 человек. Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.

“По состоянию на 07:00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работу торгового центра временно приостановлено”, — говорится в сообщении.

“Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителей подается по обводным веткам теплосети”, — добавили спасатели.

В ГСЧС сообщили, что в результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу.

Ранее в КГГА сообщали, что в результате аварии пострадали 9 человек.

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В пресс-центре отметили, что от ГСЧС привлекалось 10 чел. о/с и 3 ед. техники.

Напомним, 13 января, в Киеве, в Голосеевском районе по ул. Антоновича вследствие порыва теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды и подтопления первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza.

Тогда сотрудники ГСЧС спасли 13 человек (4 человека из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, 3 человека с рядом стоящего троллейбуса и 6 с первого этажа торгового центра).

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