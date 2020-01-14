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При забудові Ocean Plaza теплова магістраль була побудована з порушеннями – Київтеплоенерго

При забудові Ocean Plaza теплова магістраль була побудована з порушеннями – Київтеплоенерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. При забудові Ocean Plaza теплова магістраль була побудована з порушеннями охоронної зони теплової мережі. Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу експлуатації теплових мереж Олександр Пилипишин, передає кореспондент УНН.

"При забудові Ocean Plaza теплова магістраль, але яка йде не на цій ділянці, а трошки далі - побудована з порушеннями охоронної зони теплової мережі", - заявив він.

Пилипишин також повідомив, що власники магазинів не зверталися щодо компенсації. Він зазначив, що буде створена комісія, яка буде займатися всіма питаннями, пов’язаними з поривом тепломережі.

"Поки що інформації про звернення цих власників (власників магазинів, - ред.) не було. Але я думаю, що та комісія, яка буде створена при адміністрації (КМДА, - ред.) буде вирішувати і ці питання у тому числі", - додав він.

Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. У провал, що утворився, частково провалилося маршрутне таксі.

Раніше у КМДА повідомили, що внаслідок аварії постраждали 9 осіб. Пізніше стало відомо, що 7 з них перебувають у лікарні.

Столична влада пояснила порив зношеністю тепломережі, водночас повідомивши, що влітку ця ділянка пройшла випробування, а тому не вважалася аварійною. 

Також повідомлялося, що сьогодні з самого ранку ремонтні служби працюють над ліквідацією масштабного пориву теплотраси, що стався по вулиці Антоновича у столиці, передає кореспондент УНН

Окрім цього, повідомлялося, що ремонтні роботи із заміни трубопроводу біля Ocean Plaza планують завершити до кінця доби, а з завтрашнього ранку почати асфальтувати дану ділянку.

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