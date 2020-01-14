Порив труби біля Ocean Plaza: роботи планують завершити завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Ремонтні роботи із заміни трубопроводу біля Ocean Plaza планують завершити до кінця доби, а з завтрашнього ранку почати асфальтувати дану ділянку. Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу експлуатації теплових мереж Олександр Пилипишин, передає кореспондент УНН.
“Продовжуються ремонтні роботи. Було прийнято рішення поміняти не тільки пошкоджену ділянку, а й весь трубопровід на всю ширину проїжджої частини, близько 23 метрів. Роботи по зварювання планується закінчити до кінця доби. А на ранок планується засипати та передати цю ділянку для асфальтування”, — зазначив він.
Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. У провал, що утворився, частково провалилося маршрутне таксі.
Раніше у КМДА повідомили, що внаслідок аварії постраждали 9 осіб. Пізніше стало відомо, що 7 з них перебувають у лікарні.
Столична влада пояснила порив зношеністю тепломережі, водночас повідомивши, що влітку ця ділянка пройшла випробування, а тому не вважалася аварійною.
Також повідомлялося, що сьогодні з самого ранку ремонтні служби працюють над ліквідацією масштабного пориву теплотраси, що стався по вулиці Антоновича у столиці.